Въезд в Ростов-на-Дону ограничили для большегрузов

Причиной стал снегопад

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Въезд в Ростов-на-Дону ограничен для большегрузов из-за снегопада до 12:00 часов вторника. Об этом сообщил в своем телаграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Приняли решение ввести ограничение на въезд в город большегрузов с 22:00 8 января до 12:00 9 января. Эта вынужденная мера позволит разгрузить дороги и избежать пробок. Коммунальная техника сможет более оперативно расчищать проезжие части", - написал он.

Логвиненко также обратился к автомобилистам с просьбой воздержаться от использования личного транспорта.

Ранее в ГУ МЧС России по Ростовской области объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. До конца суток 8 января и в течение суток 9 января на территории региона ожидается сильный снег, метель. Введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта на нескольких участках трассы М-4 "Дон", где развернули пункты обогрева.