В Ростовской области на участке еще одной трассы ограничили движение из-за снегопада

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Движение на участке федеральной трассы Р-260 Волгоград - Каменск - Шахтинский - Луганск в Ростовской области ограничено из-за снегопада для маршрутных и грузовых автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ранее движение общественного и пассажирского транспорта ограничили на нескольких участках трассы М-4 "Дон".

"Введено временное ограничение движения для маршрутных и грузовых транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-260 Волгоград - Каменск - Шахтинский - Луганск <…>, проходящей по территории Ростовской области, в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный снег, метель, гололедица, ограничение видимости до 500 м), а также в связи с введением временного ограничения на участке автомобильной дороги М-4 "Дон", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по региону объявили штормовое предупреждение. До конца суток 8 января и в течение суток 9 января на территории Ростовской области ожидается сильный снег, метель. В связи с этим было введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта на нескольких участках трассы М-4 "Дон", где развернули несколько пунктов обогрева. А в городе Зверево, который расположен рядом с трассой М-4, развернули два ПВР на 150 мест - на базе ДК "Маяк" и детского сада "Светлячок".

По данным Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, спасатели находятся в режиме повышенной готовности. Прийти на помощь автомобилистам готовы 19 тягачей, более 700 единиц автотехники повышенной проходимости и более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования.