Владелец автомобиля, на котором сбили Рубинштейна, за год 19 раз нарушил ПДД

Поэта сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Собственник автомобиля, на котором был совершен наезд на публициста и поэта Льва Рубинштейна, за последний год 19 раз нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Накануне на улице Образцова в районе дома 9 водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего Льва Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы", - говорится в публикации.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что публицист и поэт Лев Рубинштейн доставлен в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Ему проведели операцию, врачи борются за его жизнь.

ДТП произошло в понедельник около 12:00 мск. Автомобиль Volkswagen сбил Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель с места происшествия не скрывался. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Лев Рубинштейн - российский поэт, публицист, член Союза писателей.