В МИД РФ сообщили, что в Эквадоре не зафиксировали происшествий с россиянами

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что российское посольство в стране внимательно следит за ситуацией

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Никаких происшествий с российскими гражданами на фоне обострения ситуации в Эквадоре на текущий момент не зафиксировано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

"Слава Богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками", - сказала дипломат.

Как подчеркнула Захарова, посольство РФ в Эквадоре внимательно следит за ситуацией.

Во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после взятия в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в тот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. Власти подтвердили гибель 10 человек в результате волны насилия.