Путин рассказал, что занимается спортом каждый день минимум по два часа

Президент уточнил, что это "примерное" время, иногда и "чуть побольше бывает"

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что каждый день уделяет занятиям спортом минимум два часа.

На встрече с представителями общественности Анадыря одна из участниц спросила главу государства, остается ли у него время для занятий спортом в таком плотном графике.

"Конечно, - ответил Путин. - Я делаю это каждый день минимум по два часа".

С комментарием участницы, что это "немало", Путин согласился, но уточнил, что это "примерное" время, иногда и "чуть побольше бывает". "Потому что зал, бассейн, все это вместе, душ, [получается] два с половиной часа", - перечислил президент.