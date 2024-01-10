Путин пошутил про свою работоспособность, но признался, что жизнь "заставляет напрягаться"

Президент России отметил, что "нужно любить то дело, которым ты занимаешься"

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поделился с жителями Анадыря "секретом" высокой работоспособности: нужно любить дело, которым занимаешься.

На встрече с президентом заведующий отделением Чукотской окружной больницы Денис Клосс поинтересовался "личным секретом" главы государства, как можно восстановиться при столь напряженной работе за несколько дней, без полноценного отпуска. "Есть известная шутка на этот счет: как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь", - рассмешил собравшихся президент. Но затем перешел на серьезный тон, признавшись, что "это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться".

По мнению президента, "когда человек попадает на уровень ответственности, у него открываются определенные возможности, которых раньше никто не видел, а они есть".

"Нужно любить то дело, которым ты занимаешься. Вот я люблю", - раскрыл свой "секрет" глава государства.