Путин указал на важность роли мужчины в семье

Президент РФ также назвал оправданным культ матери в стране

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что считает оправданным культ матери в РФ, но и отметил важность роли мужчины в семье.

"Все-таки основную тяжесть рождения, воспитания, поднятия на ноги ребенка несет на себе женщина. В целом у нас в обществе культ мамы, он очень высокий и оправданно высокий", - сказал президент в ходе общения с жителями Анадыря.

Вместе с тем, президент указал, что и значимость мужчины в семье чрезвычайно важна. Он отметил, что в ходе встреч с многодетными семьями впечатляют возглавляющие их мужчины. "Добрые люди, работоспособные, активные и очень скромно себя ведущие, удивительные, просто такие мягкие по отношению к детям, просто идеальный пример такого настоящего мужика, уверенного, спокойного, работящего и любящего. Это, конечно, такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства", - добавил Путин.