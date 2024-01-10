В городе Гуаякиль в Эквадоре остановили работу общественного транспорта

Федерация транспорта отметила, что в настоящее время нет гарантий безопасного оказания услуг населению

КАРАКАС, 10 января. /ТАСС/. В крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле с населением более 2 млн человек из-за проблем с безопасностью остановлена работа общественного транспорта.

В сообщении, распространенном в социальных сетях Федерацией городского транспорта Гуаяас, говорится, что в связи "с проблемами обеспечения безопасности в городе принято решение временно прекратить работу общественного транспорта". Федерация извинилась перед пользователями, отметив, что в настоящее время нет гарантий безопасного оказания услуг населению.