Касрашвили выразила соболезнования в связи со смертью солистки ГАБТ Милашкиной

Потрясающий голос Тамары Милашкиной всегда будут помнить, заявила народная артистка СССР

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Певица, помощник главного дирижера - музыкального руководителя Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, народная артистка СССР Маквала Касрашвили выразила соболезнования в связи с уходом из жизни бывшей солистки Большого театра Тамары Милашкиной, отметив, что певица восхищала коллег и поклонников силой и красотой голоса, а также была примером для начинающих артистов.

Тамара Милашкина умерла в возрасте 89 лет, она будет похоронена в Вене, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Весть о кончине Тамары Милашкиной очень меня взволновала. Я понимаю, что настает время, когда человек уходит из жизни, но все равно это неожиданно, когда уходят такие потрясающие личности, певцы, как Тамара Милашкина. Я помню, когда я пришла в Большой театр, она была одной из ведущих сопрано в театре и пела почти весь репертуар. Она восхищала необыкновенной силой и красотой голоса", - сказала ТАСС Касрашвили.

Собеседница агентства добавила, что помнит спектакли с участием Милашкиной, в том числе "Пиковую даму", "Тоску", "Иоланту". "Она была примером для подражания для молодых, начинающих певиц", - сказала Касрашвили. Она назвала коллегу одной из величайших российских певиц, которые прославили русское вокальное искусство и представляли золотой век Большого театра.

"Конечно, это большая утрата для российского оперного искусства. Это всегда очень грустно и тяжело переносится. И я думаю, что всегда будут ее помнить, ее потрясающий голос, ее пение, ее партии и роли, которые она исполняла на сцене Большого театра и во всем мире", - сказала Касрашвили. Она выразила глубочайшие соболезнования близким, друзьям и поклонникам творчества Милашкиной.