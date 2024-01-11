Между Сахалином и материком приостановят морское сообщение из-за циклона

Ограничение введут 12 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), в ночь на пятницу прекращает работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили журналистам в министерстве транспорта Сахалинской области.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с начала суток 12 января ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино. Согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться со второй половины суток 13 января", - рассказали в министерстве.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 12 января в восьми районах южной половины Сахалина в связи с прогнозируемой метелью. Сейчас на острове спокойная погода, преимущественно без осадков и ветра.