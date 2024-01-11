В Иркутской области объявили о завершении строительства дамб после тулунского наводнения

Последние пять сооружений ввели в эксплуатацию в 2023 году

ИРКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Работа по возведению защитных сооружений после тулунского наводнения 2019 года в Иркутской области полностью завершена, в 2023 году введены в эксплуатацию последние пять дамб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Ввод дамб в эксплуатацию позволит защитить населенные пункты и более 20 тыс. жителей от возможных наводнений и паводков. Всего с 2019 года мы построили и ввели в эксплуатацию 10 дамб. В настоящее время работа по возведению защитных сооружений в пострадавших от наводнения районах завершена", - процитировали в пресс-службе слова министра строительства Приангарья Александра Галкина.

Сообщается, что на возведение защитных сооружений в 2023 году было выделено более 5,5 млрд рублей. Были введены дамбы в Нижнеудинске, Тулуне, Бирюсе, Шиткино и Октябрьском. Ранее защитные сооружения построили в селе Алыгджер, поселках Шум и Вознесенском Нижнеудинского района, селах Шелехово и Соляная Тайшетского района.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Сильнее всего от наводнения пострадал Тулун, где проживают почти 40 тыс. человек. Вода в реке Ия поднялась до 14 м - вдвое выше критического. Старая дамба была рассчитана на повышение уровня воды до 9 м.