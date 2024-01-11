Путин позитивно оценил строящийся университетский комплекс в Хабаровске

По словам губернатора региона Михаила Дегтярева, учебное заведение встроят в городскую среду

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценил планы развития Тихоокеанского государственного университета.

"Хороший комплекс", - сказал глава государства, выслушав доклад губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на презентации мастер-планов развития дальневосточных городов в Хабаровске.

Глава региона, в частности, рассказал о планах дальнейшего развития Тихоокеанского государственного университета, который будет встроен в городскую среду, включая новую жилую застройку, строительство технопарка креативных индустрий и парка отдыха "Северный".

Президент поинтересовался, смогут ли все горожане посещать парк отдыха и технопарк. "Университет станет частью городской жизни, он будет открыт", - заверил Дегтярев. "В этом и идея кампуса", - подчеркнул Путин.