В ГД считают, что жители Пловдива должны встать на защиту памятника "Алеша"

По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниила Бессарабова, на сохранность этой скульптуры уже неоднократно покушались

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Инициатива возведения памятника "Алеша" принадлежит народу Болгарии, и жители Пловдива должны защитить его от переноса. Об этом заявил журналистам первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Ранее депутаты партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) внесли на рассмотрение городского совета Пловдива предложение о переносе легендарного памятника "Алеша", что равносильно его разрушению. Как сообщало "Дарик-радио" со ссылкой на пресс-центр ДСБ, предлагается, чтобы работы по перемещению монумента завершились до конца 2024 года. В Музее социалистического искусства в Софии, куда его предлагают перенести, нет места и для бронзовых скульптур, а тем более для такого масштабного монумента.

"От имени земляков с Алтая обращаюсь к жителям Пловдива встать на защиту памятника нашему Алеше. Тем более, что инициатива его возведения принадлежит болгарскому народу. И пусть простые болгары заставят свою власть помнить и уважать нашу общую братскую историю", - сказал депутат.

По его словам, на сохранность этой скульптуры уже неоднократно покушались. "Весной 2022 года мы отстаивали интересы нашего народа на сохранность памятника. Тогда я направлял письмо послу России в Болгарию с просьбой взять под защиту, а также не допустить попыток осквернения или сноса монумента, как символа великой Победы и дружбы народов России и Болгарии. Очень важно сохранить мемориалы, посвященные борьбе с фашистскими захватчиками. Общими усилиями монумент отстояли. Это необходимо сделать и сейчас", - отметил Бессарабов.

Он напомнил, что памятник воздвигнут в честь советских воинов - освободителей. "Прообраз памятника - Алексей Иванович Скурлатов, легендарный солдат, рядовой Украинского фронта, наш алтайский земляк из села Налобиха. Память благодарных потомков об Алексее Ивановиче живет и должна жить долгие годы", - подчеркнул парламентарий.