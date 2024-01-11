Собянин назвал творчество Соломина эпохой Малого театра

Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Юрия Соломина. Он также назвал его творчество "целой эпохой" Малого театра России.

"Не стало Юрия Мефодьевича Соломина - легендарного актера, режиссера и педагога, внесшего огромный вклад в развитие отечественного театра и кино. Творчество Юрия Мефодьевича - это целая эпоха в истории Малого театра. Его замечательные работы на большом экране оставили яркий след в душе миллионов зрителей и обогатили золотой фонд нашего кино. Светлая память и мои искренние соболезнования родным и близким", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников от имени депутатов Московской городской думы и себя лично выразил глубокие соболезнования родным, близким, труппе Малого театра России и всем поклонникам Соломина. По его словам, умер "выдающийся актер и режиссер, театральная легенда, национальное достояние страны, уникальный педагог, который внес огромный вклад в сохранение и развитие отечественной культуры".

"Истинно народный и всеми любимый талантливый артист, человек высоких моральных ориентиров, бесконечно преданный своему делу, имя Соломина неразрывно связано с Малым театром России, в котором он прослужил более 60 лет, став художественным руководителем и настоящим хранителем театральных традиций одного из старейших театров России. С именем Юрия Мефодьевича связана и целая эпоха в истории отечественного кинематографа", - добавил спикер Мосгордумы.

Шапошников отметил, что "блистательные кинороли Соломина являются эталоном высочайшего мастерства, свидетельством многогранного таланта, яркой индивидуальности и филигранного владения актерской профессией". "Всенародное признание актеру принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме "Адъютант его превосходительства", который считается одним из лучших кинофильмов советского золотого периода", - заключил он.

Народный артист СССР художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. С 1961 года он преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимал пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.