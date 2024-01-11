УФСИН опровергла сведения об избиении в СИЗО обвиняемого Волкодава

Бывший замгендиректора ООО "Новация" и ООО "Информационная система" попал в СИЗО делу о хищении около 1 млрд рублей при исполнении госконтрактов с Минпромторгом и ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве опровергло информацию об избиении в СИЗО бывшего замгендиректора ООО "Новация" и ООО "Информационная система" Сергея Волкодава, осужденного ранее за злоупотребления при строительстве космодрома "Восточный" и попавшего в СИЗО по новому делу - по данным "Коммерсанта", о хищении около 1 млрд рублей при исполнении госконтрактов с Минпромторгом и ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России".

"Информация об избиении обвиняемого С. Волкодава, ранее содержащегося в СИЗО-4 УФСИН России по Москве, и получении им травмы в период содержания под стражей, приведшей к смерти, не соответствует действительности", - заявили в УФСИН.

Там сообщили, что 30 декабря 2023 года "Волкодав был направлен городскую клиническую больницу № 13 департамента здравоохранения города Москвы для проведения медицинского обследования в соответствии с постановлением правительства РФ от 14.01.2011 № 3 "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений".

"После получения положительного заключения о наличии тяжелого заболевания был освобожден из-под стражи следственными органами", - сообщили в УФСИН.

Ранее в правоохранительных органах сообщили о его смерти.