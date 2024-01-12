В школах Коми вновь отменили занятия из-за морозов

Температура воздуха в регионе составляет минус 29 градусов

СЫКТЫВКАР, 12 января. /ТАСС/. Некоторые муниципалитеты Республики Коми второй день подряд отменяют очные занятия для школьников из-за морозов под 30 градусов. В столице региона Сыктывкаре не учатся школьники с первого по шестой класс, сообщила администрация муниципалитета.

"12 января на 06:00 мск температура наружного воздуха составила минус 29 градусов, ветер северный 1-2 м/с. В соответствии с прогнозом и на основании постановления администрации Сыктывкара 12 января объявлен актированным днем для учащихся 1-6-х классов", - говорится в сообщении.

В заполярном городе Воркуте отменены занятия для школьников с первого по пятый класс. 12 января в Воркуте ожидается до 32 градусов мороза в сочетании с ветром 5-10 м/с.

Отменены также занятия для школьников Печорского, Усть-Вымского, Удорского, Усть-Цилемского, Ижемского, Сысольского, Княжпогостского и Усть-Куломского районов.