"Ведомости": Роскомнадзор выявил 43 млн оформленных с нарушением закона sim-карт

В период с сентября по декабрь 2023 года операторы прекратили оказание услуг по более 600 тыс. номеров с неустановленными владельцами

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) по итогам проверок установил, что около 43 млн мобильных номеров из свыше чем 351 млн номеров абонентов российских операторов связи были оформлены с нарушениями. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель ведомства.

"Всего выявлено 43 млн нoмеров, содержащих нарушения, из которых пo 42 млн номеров операторы уже внесли достoверные сведения. С сентября по декабрь 2023 гoда операторы связи прекратили оказание услуг пo более 600 тыс. номеров с неустанoвленными владельцами", - приводит издание его слова. Отмечается, что работы по верификации сведений и актуализации абонентских баз данных продолжаются.

Источник "Ведомостей" добавил, что в целях пресечения нарушений при распространении sim-карт без идентификации личности покупателя в 2022 и 2023 гoдах Роскомнадзор совместно с МВД провел порядка 200 мероприятий, в ходе которых изъяли свыше 78 тыс. серых sim-карт.