В Москве из-за 30-градусного мороза ввели оранжевый уровень опасности

Диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов работают круглосуточно, отметил заместитель столичного мэра Петр Бирюков

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности ввели на территории Москвы синоптики Гидрометцентра РФ из-за мороза, который ожидается предстоящей ночью и утром.

Уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Действует оранжевый уровень пока до 14:00 мск субботы, 13 января. Также синоптики распространили штормовое предупреждение о морозе ночью и в утренние часы: по их данным столбики термометров могут опуститься до минус 30 градусов.

В свою очередь, заместитель столичного мэра Петр Бирюков сообщил, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме. "Под особым контролем - функционирование систем жизнеобеспечения, на круглосуточном дежурстве находятся диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены источники аварийного энергоснабжения", - сказал Бирюков, слова которого цитирует официальный Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. Здесь также подчеркнули, что температура теплоносителя в системе отопления мегаполиса находится на максимальном значении.

Ранее в период новогодних праздников из-за морозов оранжевый уровень погодной опасности действовал в Московском регионе более недели. Затем с приходом потепления он был отменен.

Что же касается текущей погоды, то в настоящее время столбики термометров ближе всего к отметке в минус 30 градусов находятся в Клину, где воздух остыл до минус 28 градусов. На главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ сейчас минус 18,5 градусов. Самая же "теплая" погода в эти минуты отмечается в районе гостиницы "Балчуг" в центре Москвы - там столбики термометров показывают 17 градусов ниже нуля.