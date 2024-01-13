В Петербурге не выявили превышений норм вредных веществ в воздухе из-за пожара

В пресс-службе Роспотребнадзора по городу сообщили, что в воздухе определялось содержание загрязняющих веществ, характерных для техногенного пожара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Превышений гигиенических нормативов в отобранных пробах атмосферного воздуха в результате пожара в складском комплексе Wildberries в Санкт-Петербурге не зафиксировано. Контроль за состоянием воздуха продолжается, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по городу.

"Согласно результатам проведенных лабораторных исследований атмосферного воздуха, в отобранных пробах превышений гигиенических нормативов для атмосферного воздуха территорий городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения, не обнаружено. <…> Отбор проб и исследования атмосферного воздуха управлением продолжаются", - говорится в распространенном сообщении.

В воздухе определялось содержание загрязняющих веществ, характерных для техногенного пожара: взвешенные вещества, сажа, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, аммиак, гидрохлорид, углерода оксид и другие. Жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие в Роспотребнадзор не поступали.

Отбор проб атмосферного воздуха проводят сотрудники ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" в зоне возможного влияния дымовых выбросов в 12 точках на территории жилой застройки Невского, Колпинского, Пушкинского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.