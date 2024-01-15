СК РФ: подростки за 15 тыс. рублей соглашаются устраивать диверсии на железной дороге

Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Павел Выменец добавил, что практически все подобные преступления раскрываются

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Подростков с помощью мессенджеров втягивают в поджоги релейных шкафов на железных дорогах за вознаграждение в размере 10-15 тыс. рублей, они при этом не осознают общественной опасности, а потом становятся фигурантами уголовных дел о диверсии или терроризме. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павел Выменец.

"Как правило люди, заинтересованные в проведении диверсионной деятельности на территории РФ, с помощью мессенджера Telegram привлекают несовершеннолетних к этой преступной деятельности, обещая небольшое денежное вознаграждение в районе 10-15 тыс. рублей. Дети же не понимают общественной опасности, для них это своеобразный квест, кто-то это делает сугубо из материальных соображений", - рассказал он.

По словам Выменца, поджоги релейных шкафов квалифицируются или по ст. 205 УК РФ (террористический акт) или по ст. 281 УК РФ (диверсия). С начала прошлого года в производстве Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК находилось шесть таких уголовных дел, фигурантами которых были несовершеннолетние, два из них уже направлены в суд.

Собеседник агентства добавил, что практически все подобные преступления раскрываются, так как вся правоохранительная система на транспорте относится к ним очень внимательно. "Сам транспорт - это источник повышенной опасности, и любые диверсионные действия могут привести к большому количеству жертв. Наша задача этого не допустить и сделать все возможное, чтобы транспорт бесперебойно функционировал, а наши граждане чувствовали себя в безопасности", - заключил Выменец.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.