Поврежденное из-за обстрелов ВСУ остекление в Белгороде восстановили более чем на 80%

Как уточнил замглавы горадминистрации Василий Голиков, всего с 30 декабря от действий вооруженных сил Украины в городе повреждения получили 963 квартиры в 114 многоквартирных домах, а также 173 индивидуальных строения

ТАСС, 15 января. Около 84%, или 3,6 тыс. кв. м поврежденных после обстрелов вооруженными силами Украины окон и балконов восстановили в Белгороде. Об этом сообщил на оперативном совещании регионального правительства заместитель главы горадминистрации Василий Голиков.

"Тепловые контуры у нас везде закрыты. Общий план по восстановлению остекления - 4 318 кв. м. Данный общий план на сегодняшний день выполнен на 84% (это 3 640 кв. м)", - сказал Голиков.

По его словам, всего при обстрелах с 30 декабря в Белгороде повреждено 963 квартиры в 114 многоквартирных домах, а также 173 индивидуальных дома. В трех многоквартирных домах сейчас ведется ремонт кровель. "По восстановлению автомобилей - из 637 автомобилей, у которых подтверждены повреждения, на сегодняшний день произведены выплаты по согласованию с собственниками 68 транспортных средств", - добавил замглавы администрации Белгорода.