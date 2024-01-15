Задержанный по техпричинам рейс Петербург - Дубай планирует вылететь утром 16 января

Пассажиров разместили в гостинице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Вылет авиарейса Санкт-Петербург - Дубай, который должен был отправиться из Пулково в ОАЭ в 00:30 14 января, запланирован на 07:00 16 января. Борт остается в Петербурге из-за технических проблем, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура в аэропорту Пулково принимает обращения пассажиров задержанного рейса FZ 992A Санкт-Петербург - Дубай и контролирует предоставление авиакомпанией сервисных услуг. По данным авиакомпании, вылет воздушного судна в Дубай планируется 16 января 2024 года в 07:00", - рассказали в пресс-службе.

В связи с задержкой рейса более чем на двое суток пассажиры размещаются в гостинице. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной в аэропорту Пулково.

Ранее в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" подтвердили ТАСС факт задержки рейса по не зависящим от аэропорта причинам. Представители авиакомпании Flydubai работают с пассажирами и предоставляют им необходимые услуги.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров по факту задержки авиарейса в Дубай. Прокуратура проверит все обстоятельства и примет меры в случае выявления нарушений.