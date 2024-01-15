В ГД внесли проект заявления в связи с инициативой демонтажа памятника "Алеша" в Пловдиве

От мэрии запросили официальное заключение о возможности и стоимости подобных действий

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение депутатов проект заявления палаты в связи с инициативой демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве. Документ размещен в думской базе данных.

Юридическая комиссия городского совета Пловдива рассмотрела предложение депутатов партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) о переносе памятника советскому солдату "Алеша" и запросила от мэрии официальное заключение о возможности и стоимости подобных действий.

Ранее решением большинства депутатов Софийского городского совета, в том числе и представителей ДСБ, коалиции "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" и партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" в Софии в конце прошлого года был разрушен памятник Советской армии.

В проекте заявления депутаты Госдумы выражают "крайнее возмущение в связи с провокационным и циничным предложением членов муниципального совета Пловдива от партии "Демократы за сильную Болгарию".

"Варварская инициатива в случае ее поддержки муниципальным советом Пловдива ляжет несмываемым позором как на самих инициаторов, так и на законодательную и исполнительную власть города и со всей очевидностью продемонстрирует неадекватность и политическую близорукость властей Пловдива. <…> Призываем членов муниципального совета Пловдива не идти на поводу у провокаторов и приложить необходимые усилия к сохранению культурно-исторических памятников и других объектов материальной и духовной культуры в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Республики Болгарии о сотрудничестве в области культуры, образования и науки", - указано в документе.

Также парламентарии выражают уверенность в том, что жители не только Пловдива, но и Болгарии в целом отстоят его и сохранят память о подвигах героев Великой Победы над фашизмом. Предполагается, что проект заявления будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 16 января, следует из размещенных в думской базе документов.