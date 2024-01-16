Аэропорт Южно-Сахалинска возобновил работу

Вылеты и прилеты самолетов были задержаны ранее из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 января. /ТАСС/. Сахалинский международный аэропорт им. Антона Чехова возобновил работу по расписанию после улучшения погодных условий, сообщили ТАСС на авиапредприятии.

"Работа восстановилась в штатном порядке. С утра уже восемь рейсов выпущено, пять принято", - рассказал собеседник агентства.

По информации аэропорта, сейчас на территории аэродрома хорошая погода, циклон ушел. Видимость - 10 тыс. м, ветер - 4 м/с. "Наша команда до поздней ночи обслуживала задержанные рейсы. Сейчас погодные условия позволяют нам принимать и отправлять воздушные суда по расписанию. Небольшие коррективы возможны в связи со вчерашней метелью", - сообщили в аэропорту.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 января на юге Сахалина началась метель. В понедельник школьников на юге острова перевели на дистанционное обучение, ограничили пассажирское сообщение между областным центром и восемью городскими округами. Помимо этого, по некоторым автодорогам было закрыто движение для всех видов транспорта, видимость там составляла от 30 м до полного ее отсутствия. Аэропорт Южно-Сахалинска за весь день не смог выпустить и принять ни одного воздушного судна, рейсы были перенесены на 16 января.