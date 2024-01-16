В Турции опровергли информацию о превращении Айя-Софии в музей

Мечеть будет открыта как для верующих, так и для туристов

АНКАРА, 16 января. /ТАСС/. Центр по противодействию дезинформации при администрации президента Турции опроверг информацию в местных соцсетях о том, что мечеть Айя-София (собор Святой Софии) якобы снова превратится в музей. Об этом говорится в сообщении центра в X (ранее Twitter).

"Утверждения о том, что мечеть Айя-София снова стала музеем, не соответствует действительности. Завершена работа по разделению [потоков] тех, кто пришел в мечеть на молитву, и тех, кто посещает ее с культурными целями, а также по предотвращению скопления людей на входе. С 15 января введены новые правила. Превращение мечети Айя-София в музей в контексте данных правил невозможно", - сообщили власти.

Центр пояснил, что с верующих, которые придут молиться, плата взиматься не будет, а туристы должны будут купить билет. "На маршрутах передвижения туристов [в мечети] приняты меры безопасности. А благодаря системе с наушниками и приложению с QR-кодами посетители смогут получать информацию [об Айя-Софии] на 23 языках, не беспокоя верующих", - сообщили власти.

С 15 января Айя-София начала работать в новом формате. Вход в нее для иностранных туристов стал платным и составляет €25. Для граждан Турции и посещающих мечеть для участия в богослужении вход остался бесплатным. Эти правила были разработаны еще полгода назад. В Минкультуры Турции это решение мотивируют общемировой практикой и намерением ликвидировать очереди на входе в собор. Параллельно турецкие власти планируют продолжить работы по реставрации Святой Софии.

Вход в музейную часть мечети для туристов организован со стороны южного вестибюля, у которого расположены три билетные кассы. Попасть в храм можно, пройдя через металлодетектор, по коридору, ведущему на этаж галереи. Там же можно осмотреть мозаики византийской эпохи и иметь практически полный обзор внутреннего убранства мечети. Вход в большую часть зона с молящимися в главном зале для туристов будет невозможен.

10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому мусульмане могут совершать поклонения в соборе Айя-Софии в Стамбуле, что означает его превращение в мечеть. Ранее в этот же день Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о признании собора музеем.