Мишустин отметил, что выставку-форум "Россия" посещает много иностранцев

Премьер-министр отметил, что на выставке рады всем, кто настроен конструктивно и открыт к сотрудничеству

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Международную выставку-форум "Россия" посещает много иностранных гостей, интересующихся успехами страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии Дня финансов.

"На выставке ["Россия"] довольно много иностранных гостей, которые активно интересуются успехами нашей страны", - сказал глава кабмина. "Мы рады всем, кто настроен конструктивно, открыт к сотрудничеству", - добавил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.