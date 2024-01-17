В Ульяновской области из-за непогоды на участке федеральной трассы закрыли движение

Ограничения будут действовать до наступления благоприятных погодных условий

ТАСС, 17 января. Проезд всех видов транспорта временно ограничен на участке федеральной автодороги Р-241 в Ульяновской области. Об этом сообщается в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с распоряжением ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" <...> в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, сильный боковой ветер, метель, ограниченная видимость) с 06:30 (05:30 мск) 17 января 2024 года введено временное ограничение движения для всех транспортных средств и автобусов на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к городу Самара", - сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет об участке 199-218 км. Ограничения снимут после наступления благоприятных погодных условий.

Ранее в ГУ МЧС по Ульяновской области сообщили, что на 223-м км трассы Р-241 образовался затор протяженностью 2 км. Причиной этого стала перегородившая дорогу фура, водитель которой не справился с управлением из-за непогоды. На месте работают сотрудники МЧС, к затору выехал подвижный пункт обогрева.