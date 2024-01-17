В Ульяновской области фура перекрыла проезд по участку федеральной трассы

На месте затора работают сотрудники МЧС

ТАСС, 17 января. Грузовой автомобиль, водитель которого не справился с управлением, перекрыл движение на участке федеральной трассы Р-241 в Ульяновской области, в результате чего образовался затор. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"На участке федеральной автомобильной дороги Р-241 Казань - Буинс - Ульяновск на 223-м км трассы, около населенного пункта Мирный Чердаклинского района Ульяновской области, образовался затор протяженностью 2 км. Причиной затора стала грузовая фура, водитель которой из-за непогоды не справился с управлением, перекрыв движение другим транспортным средствам", - говорится в сообщении.

На месте затора работают сотрудники МЧС. Они на снегоходах объезжают участок затора и оказывают помощь. Также к участку направили подвижный пункт обогрева.

Ранее в Ульяновской области из-за метели вводили ограничения для грузового и пассажирского транспорта на участках четырех федеральных дорог.