В Ульяновской области на участке трассы Р-241 запустили реверсивное движение

Участок ранее закрывали для всех видов транспорта

УЛЬЯНОВСК, 17 января. /ТАСС/. Движение в реверсивном режиме запущено на участке трассы Р-241 в Ульяновской области, где ранее были введены ограничения для всех видов транспорта. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой предприятия "Волго-Вятскуправтодор".

"ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" информирует, что на участке км 211 - км 214 федеральной автодороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к городу Самара движение осуществляется в реверсивном режиме", - отмечается в сообщении.

Ранее этот участок был закрыт для движения всех видов транспорта.

В настоящее время на участке трассы работают более 10 единиц дорожной техники. Ведутся работы по очистке от снежных валов с применением фронтальных погрузчиков и шнекороторного снегоочистителя. Кроме того, производится очистка проезжей части с помощью комбинированных дорожных машин. Полностью движение будет открыто после приведения участка трассы в нормативное состояние.

Ранее в ГУ МЧС по Ульяновской области сообщили, что на 223-м км трассы Р-241 образовался затор протяженностью 2 км. Причиной этого стала перегородившая дорогу фура, водитель которой не справился с управлением из-за непогоды. С 16 января в Ульяновской области идет метель, которая сопровождается сильным ветром, на дорогах низкая видимость.