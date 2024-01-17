Эксперт предупредил, что мошенники могут подделывать голоса родственников жертв

Заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков посоветовал придумать слово-пароль для близких, чтобы вовремя распознать телефонного мошенника

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Договоренность в кругу близких о применении слова-пароля для проверки подлинности телефонного звонка поможет вовремя вычислить мошенников, которые могут подделывать голоса родственников или друзей своих жертв. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Технологии доверенного взаимодействия" на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Руслан Пермяков.

"Стоит договориться с близкими, какие темы в телефонном звонке не обсуждаются, или, на крайний случай, договориться о слове-пароле, который можно спросить при сомнениях. Если мошенники подошли к вопросу серьезно, то идентифицировать их можно будет только по нехарактерному для ваших родственников поведению. Номер можно подменить - на смартфоне он будет определяться как знакомый. Также мошенники могут создать похожий аккаунт мессенджера", - сказал Пермяков, отметив, что пока злоумышленники чаще всего ограничиваются подделкой голоса.

"Это значит, что звонки с незнакомых номеров - повод заподозрить неладное", - добавил он.

Кража голосов

Программы, с помощью которых можно синтезировать голос выбранного человека, уже широко распространены, предупредил эксперт. При этом все большую роль в этой сфере начинают играть нейросети - в ближайшее время с их помощью можно будет подделать внешность человека, что снизит доверие пользователей к видеозвонкам, считает он.

"Кража" голоса родственника или знакомого жертвы начинается с записи разговора с этим человеком. Для последующего воссоздания речи достаточно всего нескольких минут качественной аудиозаписи, поэтому разговаривать с незнакомцами по телефону не рекомендуется, отметил Пермяков.

"Если человек ответит: "Нет, не звоните мне больше", "Хватит мне звонить" или если его ответов будет немного, голос подделать не удастся. Но есть общее правило: не разговаривать с мошенниками. Это небезопасно. Задача злоумышленника - как можно дольше держать с вами контакт и за это время нащупать, на что вы реагируете как жертва, и использовать. Так что даже если бы не было дипфейков, разговор с мошенниками - очень плохая идея. Нужно как можно быстрее сбрасывать звонок и блокировать номер", - посоветовал он.

Представитель НТИ также указал на то, что недобросовестные сотрудники компаний, ведущих запись разговоров с клиентами, могут продавать мошенникам эти данные.

"Это касается всех звонков от компаний, где звучит фраза "Ваш разговор может быть записан". Но здесь надо понимать, что для успешного использования такой записи надо иметь номера тех людей, которые могут среагировать на этот голос, поэтому пока с такими утечками проблем немного", - заключил Пермяков.