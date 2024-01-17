Наблюдателей Херсонщины за выборами президента начали учить первой помощи

Помимо этого, они послушали лекцию о соблюдении правовых норм на выборах

ГЕНИЧЕСК, 17 января. /ТАСС/. Общественных наблюдателей за выборами президента РФ в Херсонской области начали обучать основам первой помощи, передает корреспондент ТАСС.

Этот блок изучается только в Херсонской области. Обучение первой помощи проводят представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они продемонстрировали, как остановить кровотечение при помощи жгута, как наложить повязку. Студенты объяснили, что делать, если у человека случился приступ эпилепсии и если требуется реанимация.

Помимо этого, общественные наблюдатели послушали лекцию о соблюдении правовых норм на выборах. "В теоретическую программу входит разбор ситуаций, которые могут произойти, то, что нельзя делать наблюдателю, его права", - рассказал журналистам преподаватель Андрей Глимязный. Сам он прошел обучение в Ростове-на-Дону, которое организовала Общественная Палата.

19 декабря Штаб общественного наблюдения возобновил работу в Херсонской области. Наблюдателями станут жители Херсонской области старше 18 лет, не являющиеся представителями государственных структур, избирательных комиссий.

Первый в новых регионах России штаб общественного наблюдения за ходом голосования на сентябрьских выборах открыли 3 августа в Херсонской области. В состав наблюдателей тогда вошли общественные деятели и известные в регионе люди, которые следили за ходом подготовки к единому дню голосования и работой избирательных участков непосредственно 8-10 сентября. Возглавлял штаб первый заместитель председателя Общественной палаты Херсонской области, член Общественной палаты РФ Владимир Овчаренко.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.