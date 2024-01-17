Володин поручил комитету ГД проанализировать состояние объектов ЖКХ в регионах

Председатель Госдумы предложил провести дополнительное расширенное заседание профильного комитета с участием главы Минстроя Ирека Файзуллина

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ проведет анализ состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в российских регионах по поручению председателя палаты парламента Вячеслава Володина. Об этом сообщает сайт Госдумы.

"Давайте договоримся, что наш профильный комитет проведет анализ состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, если говорить более точно - генерации и теплоснабжающих организаций, а также тепловых сетей, с тем чтобы уже актуализированная информация была доведена до сведения депутатов. А мы своей стороны возьмем эти вопросы на дополнительный контроль", - сказал Володин, слова которого приведены на сайте палаты парламента. Указано, что поручение было дано в ходе пленарного заседания.

Также Володин предложил провести дополнительное расширенное заседание профильного комитета с участием главы Минстроя Ирека Файзуллина и пригласить на него депутатов.

"Предложения, которые правительство должно выработать, нуждаются в обсуждении. Министерство осуществляет политику в сфере коммунального хозяйства, объектов теплоснабжения. Поэтому хорошо будет, если вы встречу проведете в расширенном составе", - добавил он.

Накануне во вторник Володин поддержал предложение лидера "Новых людей" Алексея Нечаева провести в Госдуме парламентские слушания по проблемам ЖКХ. Кроме того, депутаты по предложению Володина также приняли решение о создании в Госдуме рабочей группы для решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, которую возглавил вице-спикер Алексей Гордеев.