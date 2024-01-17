В Пловдиве прошла акция против разрушения памятника "Алеше"

Вместе с горожанами в защиту памятника выступили депутаты парламента от Болгарской социалистической партии, представители гражданского движения "Встань, Болгария!", политического объединения "Левицата!", антифашистского движения и других общественных и политических организаций

ПЛОВДИВ /Болгария/, 17 января. /Корреспондент ТАСС Игорь Ленкин/. Акция против разрушения памятника советскому солдату-освободителю "Алеша" прошла в Пловдиве. С 8 утра несколько сотен человек собрались у здания городского совета, где заседают депутаты, предложившие перенести монумент, с призывом спасти "Алешу", требованием проявить мудрость и уважение к исторической памяти. Вместе с горожанами в защиту памятника выступили депутаты парламента от Болгарской социалистической партии (БСП), представители гражданского движения "Встань, Болгария!", политического объединения "Левицата!", антифашистского движения и некоторых других общественных и политических организаций.

"Мы организовали протест утром, так как вопрос о переносе памятника должен был быть рассмотрен на сегодняшней сессии городского совета, в итоге он был исключен из повестки дня, но акцию мы отменять не стали. Но если это предложение вдруг будет принято, то наши граждане готовы организовать живые цепи, чтобы защитить "Алешу". Мы будем дежурить круглосуточно и не допустим разрушения памятника", - сказала ТАСС один из организаторов акции Весела Станчева, председатель общества "За веру".

Памятник "Алеше" в болгарском Пловдиве © Игорь Ленкин/ ТАСС

Болгарские политики в разговоре с корреспондентом ТАСС также выразили уверенность, что "Алешу" удастся сохранить.

"Тот вандальский акт, когда в Софии незаконно был разрушен памятник Советской армии, в Пловдиве повторить не удастся. На данный момент идет большая политическая игра, полагаю, что и инициаторы разрушения монумента в один момент поймут, что способствуют возрождению фашизма в Европе. <...> Граждане всего мира заслуживают мира, спокойствия, возможности реализовать свой потенциал", - сказал народный депутат от БСП, вице-спикер болгарского парламента Кристиан Вигенин.

"Ответственность граждан Болгарии - сохранять свою историю, мы их поддержим в желании защитить "Алешу", - сказала лидер движения "Встань Болгария!" Мая Манолова.

Мэр города Костадин Димитров считает, что городу необходимо решать более актуальные вопросы, а не заниматься проблемой переноса памятника. "В очередной раз мы стали свидетелями разделения общества. Во время предвыборной кампании главными были вопросы жизни города, организация движения транспорта, ремонт инфраструктурных объектов, обеспечения порядка. Но сейчас снова подняли вопрос о памятнике. <...> Нам нужно заниматься созиданием", - сказал он.