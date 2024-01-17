17 января, 17:34
Военная операция на Украине

Белгород разделят на секторы для быстрого устранения последствий обстрелов ВСУ

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, за каждым сектором закрепят строительную компанию, которую заранее оснастят запасами необходимых материалов и оборудования

ТАСС, 17 января. Белгород решили разделить на секторы для быстрого устранения последствий обстрелов Вооруженных сил Украины. За каждым сектором закрепят строительную компанию, разработают единый регламент и точные сроки завершения работ, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Сегодня провел встречу с руководителями крупных строительных компаний Белгорода. Обсудили меры, которые в случае вражеской атаки и при наличии разрушений помогут повысить оперативность ликвидации последствий и восстановительных работ. Согласно им, город будет разделен на секторы, за каждым из которых будут закреплены заранее определенные строительные бригады. Исходя из разработанного единого регламента, в случае нештатной ситуации бригады смогут оперативно начинать восстановительные работы", - написал он.

Гладков уточнил, что все сформированные бригады строителей заранее оснастят запасами необходимых материалов и оборудования. "По регламенту на ликвидацию последствий сразу же после поступления сигнала из нашего оперштаба отводится 10-12 часов. В течение суток бригады должны закрыть тепловой контур и произвести замеры кровли, фасада и так далее. Если слишком большой объем работ - усиливаем бригады строителей", - написал глава региона.

Он добавил, что в регионе по каждому виду выполняемых работ определена средняя стоимость, в ближайшее время будут сформированы и закреплены нормативы по срокам восстановления, эти вопросы обсудят на заседании оперативного штаба, закрепят в регламенте и с 22 января запустят в работу. 

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РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине