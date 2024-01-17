Белгород разделят на секторы для быстрого устранения последствий обстрелов ВСУ

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, за каждым сектором закрепят строительную компанию, которую заранее оснастят запасами необходимых материалов и оборудования

ТАСС, 17 января. Белгород решили разделить на секторы для быстрого устранения последствий обстрелов Вооруженных сил Украины. За каждым сектором закрепят строительную компанию, разработают единый регламент и точные сроки завершения работ, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня провел встречу с руководителями крупных строительных компаний Белгорода. Обсудили меры, которые в случае вражеской атаки и при наличии разрушений помогут повысить оперативность ликвидации последствий и восстановительных работ. Согласно им, город будет разделен на секторы, за каждым из которых будут закреплены заранее определенные строительные бригады. Исходя из разработанного единого регламента, в случае нештатной ситуации бригады смогут оперативно начинать восстановительные работы", - написал он.

Гладков уточнил, что все сформированные бригады строителей заранее оснастят запасами необходимых материалов и оборудования. "По регламенту на ликвидацию последствий сразу же после поступления сигнала из нашего оперштаба отводится 10-12 часов. В течение суток бригады должны закрыть тепловой контур и произвести замеры кровли, фасада и так далее. Если слишком большой объем работ - усиливаем бригады строителей", - написал глава региона.

Он добавил, что в регионе по каждому виду выполняемых работ определена средняя стоимость, в ближайшее время будут сформированы и закреплены нормативы по срокам восстановления, эти вопросы обсудят на заседании оперативного штаба, закрепят в регламенте и с 22 января запустят в работу.