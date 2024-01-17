Экс-посол РФ в Ватикане назвал "большой радостью" перевод в России энциклики Папы

По словам Александра Авдеева, перевод послания Франциска "Все - братья" сделали в знак поддержки межрелигиозного диалога

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Перевод на русский язык мусульманским издательством России энциклики Папы Римского Франциска "Все - братья" стал сенсацией для Ватикана и был воспринят там с радостью. Такими впечатлениями поделился бывший посол РФ в Ватикане (в 2013-2023 годы) Александр Авдеев на вечере памяти Йозефа Ратцингера - Папы Бенедикта XVI - в первую годовщину его смерти.

Энциклика Франциска "Все - братья" была опубликована осенью 2020 года, она затрагивала проблемы нетерпимости и необходимости братского сосуществования религий и конфессий. Первый русскоязычный перевод послания понтифика к духовенству и верующим опубликовал Издательский дом "Медина" (Москва). Как уточняли в Совете муфтиев России, это было сделано в знак поддержки межрелигиозного диалога.

"В Ватикане были рады, я тому свидетель, первому переводу книги Fratelli tutti ("Все - братья") и тому, что он был сделан мусульманским издательством у нас, в России. Это была сенсация, это был психологический шок, это была большая радость", - сказал Авдеев.

Говоря о деятельности предшественника Папы Франциска - Папы Бенедикта XVI, бывший посол отметил, что он также в своем теологическом, философском творчестве уделял много внимания необходимости укрепления межрелигиозного сотрудничества.

"Думаю, что Папа Бенедикт XVI будет восприниматься последующими поколениями как великий Папа. Его деятельность носила - по его собственному пожеланию - скромный характер, не броский, но по глубине размышлений, по силе воздействия на умы - христианские, мусульманские умы - это, конечно, был великий богослов, великий философ", - отметил Авдеев.

На вечере также состоялась презентация книги Бенедикта XVI "Иисус из Назарета". Трилогия была выпущена на русском языке в одном томе, издание было подготовлено отделом внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. В презентации принял участие глава ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний.