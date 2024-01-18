Президент Польши заявил, что экс-главу МВД будут принудительно кормить в тюрьме

Соответствующее постановление вынес суд, сославшись на то, что состояние здоровья Мариуша Каминьского угрожает его жизни

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Бывшего главу МВД Польши Мариуша Каминьского, объявившего голодовку, будут принудительно кормить по решению суда. Об этом сообщает телеканал RMF24 со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.

"Сегодня в получил информацию от жены господина министра Мариуша Каминьского о том, что в отношении него было вынесено постановление суда о принудительном кормлении, поскольку состояние здоровья, в котором он оказался, начинает угрожает его жизни", - заявил Дуда, слова которого цитирует телеканал.

Депутаты Сейма (нижней палаты парламента) от бывшей правящей партии "Право и справедливость" экс-глава МВД Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик были арестованы в прошлый вторник в президентском дворце. 20 декабря суд приговорил каждого из них к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением и коррупцию по делу 2007 года, когда они входили в руководство польской спецслужбы - Центрального антикоррупционного бюро. В четверг оба политика были переведены из варшавского СИЗО - Каминьский в тюрьму города Радом, Вонсик - в тюрьму города Пшитулы Старе.