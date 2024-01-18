"Автодор" рекомендовал отложить поездки по М-12 в Татарстане и Чувашии из-за снегопада

Движение по трассе на участке от Канаша до Шали ранее закрывали 17 января

ТАСС, 18 января. "Автодор" рекомендовал отложить поездки по трассе М-12 на участках в Татарстане и Чувашии из-за прогнозируемого снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомпании.

"С ночи пятницы и до утра воскресенья на М-12 "Восток" на участках в Чувашии и Татарстане ожидается снегопад. Рекомендуем водителям пока отложить поездки", - говорится в сообщении.

Выехавшим на трассу водителям рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

"При неблагоприятных погодных условиях рекомендуемая скорость - не более 70 км/ч", - говорится в сообщении.

17 января движение по М-12 "Восток" от Канаша до Шали закрыли из-за сильной метели и снегопада. В общей сложности из локальных заторов было высвобождено более 100 транспортных средств. Движение по данному участку было возобновлено к вечеру того же дня.

Трасса М-12 "Восток" связывает Москву и Казань, проходит через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана.