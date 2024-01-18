"Сириус" готов тиражировать опыт создания ассоциированных школ за рубежом

Гендиректор центра Елена Шмелева отметила, что уже выстроено сотрудничество с Катаром и Кубой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" готов тиражировать на территориях дружественных стран опыт создания ассоциированных школ, международное сообщество проявляет интерес к сотрудничеству. Об этом председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель образовательного центра Елена Шмелева сообщила на Международной выставке-форуме "Россия".

"Сириус" очень интересен в международном плане, мы недавно проводили презентацию на площадке МИД России: 70 полномочных послов и представителей третьих стран мира, многие из них очень заинтересованы, чтобы дети и педагоги приезжали учиться, чтобы создавались аналогичные программы. Первый опыт создания ассоциированной школы не только в регионах России, но и за рубежом - совместно с компанией "Вьетсовпетро". Конечно, этот опыт мы собираемся тиражировать по дружественным пространствам ЕАЭС, странам БРИКС, странам-партнерам, которые заинтересованы развивать у себя", - сказала Шмелева.

Она отметила, что у "Сириуса" уже выстроено сотрудничество с некоторыми зарубежными странами: так, например, с Катаром - в рамках углеродного совета, с Кубой - по развитию биотехнологий, медицинским и фармацевтическим проектам и программам.

Кроме этого, Шмелева рассказала, что на федеральной территории Сириус в 2024 году планируется построить музыкальную школу, где будет концертный зал, студия звукозаписи и музыкальная библиотека. Уже завершаются работы по возведению концертного комплекса, в котором уже заканчивается прокладка инженерных сетей и ведутся внутренние работы. "Это единственный концертный зал в Европе, возможно и в мире, который может трансформировать свое пространство всего за 30 минут", - пояснила она.

Ранее в 2023 году образовательный центр "Сириус" организовал программу обучения для команды педагогов школы российско-вьетнамского нефтеперерабатывающего предприятия "Вьетсовпетро". Программа проводилась в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о создании школ - ассоциированных партнеров "Сириуса". Программа для учителей из Вьетнама была первой в рамках развития международного сотрудничества. Она проходила в течение пяти дней. Компания находится во вьетнамском городе Вунгтау, где также действует средняя общеобразовательная школа для детей работников предприятия. Школа осуществляет деятельность в соответствии с государственными образовательными стандартами России.

День федеральной территории Сириус проходит в четверг на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Здесь впервые пройдет встреча выпускников воспитанников образовательного центра. Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.