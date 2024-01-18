18 января, 11:50

В Шахтах после пожара остановлена работа завода

Генеральный директор компании "Авангард" Олег Рябошапка отметил, что она будет восстановлена в ближайшее время

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Работа завода "Авангард" в Шахтах Ростовской области остановлена после пожара в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек, в кратчайшие сроки она будет восстановлена. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Авангард" Олег Рябошапка.

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"Сейчас предприятие не работает, потому что проводятся следственные действия. Восстановление будет обязательно. Осмотр вчера был, повреждены наружные конструкции, остекление. Как только мы восстановим это, тогда и запустимся. Время, когда это произойдет, пока еще непонятно. В кратчайшие сроки мы приложим все усилия, чтобы оно заработало", - сказал Рябошапка.

По словам собеседника агентства, состояние госпитализированных сотрудников предприятия также находится на контроле, руководство завода в среду вечером и в четверг их навестило.

"На сегодняшний день один с переломом ноги, трое с ожогами, один из них с легкими, двое - средней степени. Еще один человек с переломом ребра и легким сотрясением", - уточнил гендиректор "Авангарда". 

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