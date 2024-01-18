В Шахтах после пожара остановлена работа завода

Генеральный директор компании "Авангард" Олег Рябошапка отметил, что она будет восстановлена в ближайшее время

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Работа завода "Авангард" в Шахтах Ростовской области остановлена после пожара в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек, в кратчайшие сроки она будет восстановлена. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Авангард" Олег Рябошапка.

"Сейчас предприятие не работает, потому что проводятся следственные действия. Восстановление будет обязательно. Осмотр вчера был, повреждены наружные конструкции, остекление. Как только мы восстановим это, тогда и запустимся. Время, когда это произойдет, пока еще непонятно. В кратчайшие сроки мы приложим все усилия, чтобы оно заработало", - сказал Рябошапка.

По словам собеседника агентства, состояние госпитализированных сотрудников предприятия также находится на контроле, руководство завода в среду вечером и в четверг их навестило.

"На сегодняшний день один с переломом ноги, трое с ожогами, один из них с легкими, двое - средней степени. Еще один человек с переломом ребра и легким сотрясением", - уточнил гендиректор "Авангарда".