В Якутии организовали 27 мест для желающих окунуться в купель на Крещение

Температура воздуха в регионе опускается до минус 55 градусов

ТАСС, 19 января. Крещенские купания проходят в Якутии, где столбик термометра опускается до минус 55 градусов. В республике организовано 27 мест для желающих окунуться в ледяную купель, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В этом году в 17 муниципальных районах республики и Якутске запланировано 27 мест для проведения обрядового мероприятия "Крещение Господне" 18-19 января. Для контроля и обеспечения безопасности в местах проведения купаний привлечено более 600 человек и около 140 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Самые северные купели в Якутии расположены за Полярным кругом - в Верхоянском районе. Там, в поселке Батагай, температура воздуха понизилась до минус 50 градусов, а в поселке Усть-Нера Оймяконского района - до минус 55. Крещенские морозы установились и на западе Дальнего Востока - в Бурятии и Забайкальском крае, где столбики термометров опустились до минус 30. Несмотря на это местные жители с вечера 18 января окунаются в купели: в Чите - на озере Кенон, в Улан-Удэ - на реке Селенга, впадающей в озеро Байкал.

Между тем, подошедший к берегам Камчатки Тихоокеанский циклон, сделал крещенские купания на полуострове более комфортными, сообщили ТАСС в Камчатгидромете. "С конца декабря 2023 года в большинстве районах Камчатки установилась морозная погода, на севере края температура воздуха была на 10 градусов ниже климатической нормы. Однако, как будто специально к Крещению, на юг Камчатки пришел циклон, который принес долгожданное потепление. Температура воздуха в Крещенскую ночь в Петропавловске-Камчатском составляет около 10 градусов мороза, в то время как еще в начале недели она опускалась до минус 17", - рассказали синоптики. По традиции на праздник Крещения Господня в Петропавловске-Камчатском купели устроены в двух местах - окунуться в прорубь можно у Свято-Троицкого Кафедрального собора и при храме Сергия Радонежского.

В Магадане в этом году крещенские купания не проводятся, сообщили ТАСС в мэрии. Там объяснили, что после проверки ледовой обстановки в бухте Гертнера специалисты Колымского УГМС выявили многочисленные приливно-отливные трещины, деформации льда и дрейфующие льдины. Вместо этого купания организованы в поселке Ола в 39 км от Магадана.

В Сахалинской области в этом году впервые Великое освящение воды провели на день раньше - не 19, а 18 января. Также в этот раз не было традиционного Крестного хода. Во многих храмах в ночь на 19 января прошла ранняя божественная литургия, священнослужители освятили воду.