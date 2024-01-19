19 января, 07:10,
обновлено 19 января, 07:26

Кабмин продлил на 2024 год меры соцподдержки помогающих участникам СВО медработников

Так, максимальный размер финансовой помощи составит 100 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Медицинские работники, оказывающие помощь участникам специальной военной операции (СВО), продолжат получать социальные выплаты в 2024 году. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как уточняется в материалах правительства, конкретный размер выплат зависит от занимаемой должности работника и суммарно отработанного им времени. Так, максимальный размер финансовой помощи для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях, составит 100 тыс. рублей в месяц.

Такие же выплаты предусмотрены для старших врачей и врачей скорой и неотложной медицинской помощи, а также врачей, проводящих судебно-медицинскую экспертизу.

Другие категории медперсонала

Для заместителей руководителей медицинских организаций, врачей, главных медсестер, заведующих отделениями, где раненым оказывается специализированная помощь в стационарных условиях, максимальный размер выплат составит 60 тыс. рублей в месяц.

Выплаты для специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, которые участвуют в хирургических операциях, а также помогают анестезиологам и реаниматологам, будут равны 40 тыс. рублей в месяц. Аналогичный максимальный размер выплат предусмотрен для медработников со средним профессиональным образованием, работающих в бригадах скорой помощи, а также для участвующих в проведении судебно-медицинской экспертизы.

Максимальный размер выплат для медицинских работников со средним профессиональным медицинским образованием, принимающих участие в оказании специализированной медпомощи в стационарах, составляет 30 тыс. рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала, обеспечивающего помощь в стационарах, а также младшего персонала и других работников станций скорой помощи и учреждений судебно-медицинской экспертизы предусмотрены выплаты до 20 тыс. рублей в месяц.

Как напомнили в правительстве, перечень медицинских организаций, сотрудники которых получают выплаты, утверждают региональные минздравы.

Меры социальной поддержки для медиков, оказывающих помощь бойцам СВО, были установлены весной 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. 

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