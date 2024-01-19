Россия в 2024 году планирует расширить список стран, для которых доступна электронная виза

Ответственными назначены МИД, МВД, Минэкономразвития и ФСБ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия к декабрю 2024 года планирует расширить список стран, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ об утверждении плана мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Ожидаемый результат - расширен перечень государств, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы", - говорится в документе. Срок реализации этого мероприятия указан 10 декабря 2024 года, ответственные исполнители - МИД РФ, МВД РФ, Минэкономразвития и ФСБ России.

К тому же сроку ответственными ведомствами планируется подготовить предложения по расширению перечня виз, выдаваемых в электронной форме.

Согласно плану, к 10 декабря 2025 года Россия также планирует расширить перечень государств, граждане которых имеют право въезда в страну без получения визы, в том числе с туристическими целями.

Россия приступила к выдаче единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств с 1 августа 2023 года. В конце декабря статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в интервью kp.ru сообщил, что ее получили более 150 тысяч иностранцев, в том числе граждан стран - членов Евросоюза.