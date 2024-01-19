Даванков попросил Минтранс запретить проводникам "выбрасывать животных" из поездов

Также кандидат в президенты России от партии "Новые люди" просит министра транспорта РФ в случае поддержки инициативы внести соответствующие изменения в ведомственный приказ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к министру транспорта РФ Виталию Савельеву с предложением запретить сотрудникам РЖД высаживать беспризорных животных из поездов по пути следования, если они не представляют опасности. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется необходимым закрепить запрет для сотрудников поездов выбрасывать животных из поездов, если они не представляют явной опасности для пассажиров, а также обязать сотрудников сдавать таких животных в приют по прибытии поезда на конечную станцию", - указал парламентарий в обращении.

Также Даванков просит Савельева в случае поддержки инициативы внести соответствующие изменения в ведомственный приказ.

Большой общественный резонанс вызвал ранее инцидент с котом, выброшенным из поезда проводницей. Как сообщил телеграм-канал РЖД, кот ехал с хозяином в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург, но в какой-то момент сбежал из купе. Как отмечают в РЖД, "по невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда". Проводится служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка. Компания уже принесла извинения за произошедшее, волонтеры-железнодорожники приступили к поискам кота.

В кировском линейном отделе МВД на транспорте сообщили, что житель Ленинградской области обратился с заявлением о пропаже кота и рассказал, что кота в поезде вез его родственник с учетом всех норм перевозки животных. В пути питомец выбрался из переноски, на территории Кирова кота на перрон выпустила проводница. Женщина сказала, что опросила присутствующих, но хозяина животного не нашла, поэтому, решив, что он бездомный и случайно зашел в вагон во время стоянки, выпустила на улицу. Правоохранительные органы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") в связи с отсутствием состава преступления.