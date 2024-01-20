В четырех регионах ПФО возобновили движение грузовиков на участках федеральных трасс

Ограничение вводилось по причине неблагоприятных погодных условий

ТАСС, 20 января. Временные ограничения для движения большегрузных транспортных средств, введенные из-за непогоды, сняты на участках федеральных трасс в четырех регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

"Восстановлено движение для грузовых транспортных средств в Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях на участках [федеральных трасс]. <…> Ограничение вводилось по причине неблагоприятных погодных условий", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что временные ограничения сняты на подъезде к Самаре, а также на участках трасс М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан.

ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" сообщает, что в Ульяновской области возобновлен проезд для грузовиков. 19 января ограничения для большегрузного и пассажирского транспорта вводились на трех участках трассы Р-241, подъезде к Ульяновску, участках дорог Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск и А-151 Цивильск - Ульяновск. "На дорогах сохраняются ограничения на движение междугородних автобусов", - говорят в ведомстве.

Минтранс Ульяновской области сообщил журналистам, что на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах снято временное ограничение для грузовых транспортных средств.

В Кировской области дорожные службы очистили региональные трассы, сняты все ограничения для проезда большегрузной техники, сообщает пресс-служба правительства региона. Продолжается расчистка улиц в Кирове, работы ведутся круглосуточно.