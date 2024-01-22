Во Владивостоке объявили о свободном посещении начальной школы из-за ветра

В городе зафиксировали порывы ветра силой 37,9 м/с

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Во Владивостоке объявили о свободном посещении школы для начальных классов 23 января из-за ухудшения погодных условий.

"23 января во всех учреждениях образования вводится свободное посещение для учеников 1-4-х классов. Родители могут самостоятельно принять решение, стоит ли отправлять ребенка в школу или нет. При этом учреждения готовы принять учеников, но в этот день педагоги не будут проходить с детьми новые темы" - сообщает пресс-служба мэрии.

22 января метеостанции во Владивостоке зафиксировали порывы ветра силой 37,9 м/с, что соответствует значению урагана. Проезд для грузового и общественного транспорта на острове Русский был временно закрыт. Дальневосточный федеральный университет, основная часть кампуса которого находится на острове Русский, сообщил, что готов разместить студентов и преподавателей, живущих на материковой части Владивостока, в гостиничных номерах.

В местных социальных сетях горожане выкладывают видео с последствиями сильного ветра. Так на автобазе на улице Борисенко ветер снес кровлю, в разных районах он обрывает обшивку с балконов и валит заборы.