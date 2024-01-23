В Нью-Гэмшпире расследуют звонки "от Байдена", просившего людей не голосовать на праймериз

Как отметили в генпрокуратуре штата, сообщения являются "незаконной попыткой сорвать первичные выборы"

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура штата Нью-Гэмпшир начала расследование после жалоб о том, что местным жителям якобы звонил президент США Джо Байден и призывал их не голосовать на праймериз в штате в этот вторник.

"Хотя голос в роботизированном звонке звучит как голос президента Байдена, это сообщение, похоже, создано искусственно", - говорится в заявлении прокуратуры. Как отмечается, эти сообщения являются "незаконной попыткой сорвать первичные выборы в Нью-Гэмпшире".

"Голосование в этот вторник только позволит республиканцам снова избрать [кандидатом на пост президента от Республиканской партии] Дональда Трампа. Ваш голос будет иметь значение в ноябре, а не в этот вторник", - приводит телеканал NBC содержание сообщений, поступающих местным жителям.

23 января в штате Нью-Гэмпшир пройдут первичные выборы (праймериз) республиканцев. Никки Хейли является главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии после выхода из предвыборной гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса. Сразу после объявления о выходе из борьбы Рамасвами и Десантис заявили, что поддерживают Трампа. Хатчинсон поддержал Хейли.

25 апреля 2023 года Байден, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.