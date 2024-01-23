В Алма-Ате отменили занятия в школах и колледжах после землетрясения

Детские сады при этом будут работать в штатном режиме

АЛМА-АТА, 23 января. /ТАСС/. Власти Алма-Аты после произошедшего минувшей ночью землетрясения приняли решение отменить во вторник занятия в школах и колледжах. Об этом сообщила пресс-служба управления образования крупнейшего города Казахстана.

"В связи с тем, что во всех школах и колледжах города всю ночь работали пункты приема населения, 23 января занятия первой смены в школах и колледжах отменяются", - говорится в тексте.

При этом в ведомстве отметили, что детские сады будут работать в штатном режиме, их посещение может осуществляться по желанию родителей.

Землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в ночь на 23 января в Китае недалеко от границ с Киргизией и Казахстаном. Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощутили в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Азербайджане, сообщили в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС.

В самой Алма-Ате, где сила подземных толчков по шкале МSК-64 составляла 5 баллов, восемь человек получили различные травмы. Трое из них пострадали, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей.