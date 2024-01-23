В комитете Госдумы создадут группу по доработке правил перевозки домашних животных

Первый зампредседателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что приоритетами во время перевозки являются безопасность транспорта, пассажира и перевозимых животных

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин поручил своему первому заместителю Владимиру Бурматову создать рабочую группу по вопросам доработки правил перевозки домашних животных в общественном транспорте.

"Попрошу Владимира Владимировича Бурматова организовать при необходимости рабочую группу на площадке подкомитета, задействовать всех необходимых специалистов, в том числе РЖД, и доработать соответствующие документы, чтобы мы в будущем с такими инцидентами не сталкивались", - сказал Кобылкин на заседании круглого стола, посвященном правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.

Бурматов в ходе заседания предложил сдавать найденных в транспорте бесхозных животных бригадам на станциях, чтобы те передавали его зоозащитникам для дальнейшего поиска хозяина. Он отметил, что приоритетами во время перевозки являются безопасность транспорта, пассажира и перевозимых животных. На основе этих приоритетов и должны разрабатываться правила перевозки, которые не будут противоречить федеральным законам, считает Бурматов.

Ранее хозяева кота Твикса, которого 11 января высадила из поезда на улицу проводница в Кирове, заявили о смерти животного. Как сказал его хозяин Эдгар Гайфуллин, питомец ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам. Для кота был куплен билет, у него были все необходимые документы. Однако 11 января он выбрался из переноски, а проводница на остановке в Кирове выпустила питомца на улицу. На опубликованном в интернете видео запечатлен момент, как некто выкидывает кота из дверей вагона, после чего он прячется под поезд.

В кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что проводница, обнаружив кота и опросив пассажиров, решила, что он бездомный и случайно зашел в вагон во время стоянки, после чего выпустила животное на улицу. Сопровождающий кота в этот момент спал. Правоохранительные органы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство) в связи с отсутствием состава преступления.