Якутия намерена восстановить в подшефном Докучаевске 65 объектов в 2024 году

В планах на 2025 год стоит восстановление 19 объектов города

ЯКУТСК, 23 января. /ТАСС/. Якутия планирует провести работы по восстановлению 65 объектов в 2024 году в подшефном региону городе Докучаевске в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На протяжении двух лет подшефной территорией Якутии был город Кировское. В 2024 году, выполнив поставленные перед регионом федеральными властями задачи, республика берет шефство над Докучаевском. В соответствии с планом планируется провести работу по восстановлению 65 объектов в 2024 году и 19 объектов - в 2025 году", - говорится в сообщении.

Соглашение о взаимодействии между Якутией и Докучаевском подписали в Москве. "Цель соглашения - расширение и укрепление двустороннего сотрудничества, в рамках которого будет развернута работа по восстановлению разрушенных жилых домов, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры. Ход восстановления города буду держать на личном контроле", - привели в правительстве слова главы Якутии Айсена Николаева.

Рабочую группу по восстановлению Докучаевска возглавил постоянный представитель Якутии при президенте России Андрей Федотов. Федотов является руководителем Единого координационного центра Якутии по оказанию всесторонней помощи военнослужащим и их семьям, восстановлению территорий и гуманитарной помощи их населению.