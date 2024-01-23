СМИ: в машине, сбившей насмерть фермера на протесте во Франции, были армяне-нелегалы

Они с 2022 года требовали статус беженцев, но осенью 2023 года им было окончательно отказано в этом и выдано предписание покинуть территорию страны

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Нелегальные мигранты из Армении, которым было предписано покинуть территорию Франции, находились в машине, которая сбила фермеров на акции протеста во Франции, в результате чего погиб человек. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По информации издания, в автомобиле находились три выходца из Армении, которые были задержаны на месте. Они с 2022 года требовали статус беженцев, но осенью 2023 года им было окончательно отказано в этом и выдано предписание покинуть территорию страны. Тем не менее, как уточнили в полиции, они не состояли на учете у спецслужб, и острой необходимости в их немедленной депортации не было.

В результате происшествия двое нелегалов были госпитализированы. Сейчас полиция устанавливает, специально ли они сбили фермеров, которые проводили акцию протеста на этом участке автострады. В крови 44-летнего водителя в ходе проверки не выявили следов наркотических средств и алкоголя.

Ранее глава Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо сообщил, что автомобиль сбил трех человек во время акции протеста аграриев на автомагистрали N20 в департаменте Арьеж на юге Франции. Все трое оказались членами одной семьи, 32-летняя женщина погибла на месте, ее муж и 14-летняя дочь в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.